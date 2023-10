Ex Jabil in corteo a Caserta, accordi violati su ricollocazioni e stipendi degli addetti di Softlab e Orefice

Si sentono «truffati», rimpallati da un'azienda all'altra e da un'istituzione all'altra, «abbandonati» dalla politica cui ricordano, per avere quell'attenzione che meritano, che «presto si dovrà votare». Sono i lavoratori delle aziende Softlab Tech e Orefice Group, tutti ex dipendenti della multinazionale Jabil «vittime» di processi di reindustrializzazione mai decollati in un territorio difficile come il Casertano - i Softlab attualmente senza stipendio da tre mesi, i secondi senza lavoro dopo il licenziamento da parte di Orefice - che stamattina hanno tenuto un corteo per le strade di Caserta.

Hanno chiesto ancora una volta che le istituzioni e la politica, in particolare i parlamentari del territorio, intervengano per risolvere la grana stipendi e soprattutto per garantire il rispetto di accordi firmati da ministeri, Regione Campania, sindacati e aziende e Confindustria, che impegnavano Softlab e Orefice, una volta assunti i lavoratori dalla Jabil, a garantire e mantenere la produzione nel Casertano o al massimo nella vicina area industriale del Napoletano.

Softlab Tech ha assunto da Jabil quasi oltre 200 lavoratori, Orefice ne ha presi 23, ed entrambe le aziende sono state profumatamente pagate da Jabil per remipiegare i suoi ex addetti; ma in Softlab i 200 ex Jabil sono sempre in cassa integrazione, quelli passati in Orefice sono invece stati licenziati dopo aver rifiutati di trasferirsi in Sardegna e sono tuttora disoccupati.