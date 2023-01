Erano in sei, ma solo uno è stato fermato. Nella prima serata di ieri, dopo una rapina a casa del chirurgo in pensione Giuseppe Diodati, è stata intercettata e inseguita dai carabinieri della compagnia locale, una banda di rapinatori specializzati in furti in appartamento che, nelle ultimissime settimane, in particolare nel periodo natalizio, ha messo a segno una serie di raid.

La gang, dopo aver ripulito l'abitazione del medico, anche appassionato di fotografia e gestore di un noto gruppo social nel quale pubblica quotidianamente scatti della Maddaloni di un tempo, è scappata a bordo di una Fiat Punto di colore nero. Prima dell'inseguimento, iniziato lungo via Brecciame, dove il dottor Diodati risiede con la sua famiglia in un palazzotto antico, i militari dell'Arma pare abbiano sparato in aria alcuni colpi di pistola per fermare i malviventi. La corsa è durata alcuni chilometri e si è fermata lungo via La Rosa (a pochi passi dalla farmacia La Posta angolo via Caudina). L'utilitaria ha prima tamponato alcune auto in sosta e poi ha investito una Renault Clio di colore bianco. Secondo le prime indiscrezioni, l'auto su cui viaggiavano i malviventi era rubata, così come la targa.

I militari dell'Arma sono riusciti a bloccare solo l'autista mentre gli altri rapinatori sono scappati facendo disperdere le loro tracce. Con l'aiuto di una pattuglia del comando locale di Polizia Municipale è stata recuperata anche la refurtiva: oggetti d'oro, alcune macchine fotografiche e contanti. L'uomo fermato è stato condotto in caserma a via Appia, dove i carabinieri lo hanno interrogato in attesa della decisione del magistrato di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Intanto, nella mattinata di oggi si procederà al sequestro di alcuni filmati di telecamere private lungo via La Rosa.