San Felice a Cancello, furto in casa con coppia all'interno: spariti preziosi e mille euro

Furto in abitazione venerdì sera: dei ladri si sono introdotti in un'abitazione di via Napoli a San Felice a Cancello, mentre i proprietari erano in cucina, impegnati a cenare.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi si sarebbero introdotti in casa passando attraverso una finestra sul retro, lasciata aperta in camera da letto.

Qui, hanno trovato monili in oro e circa 1.800 euro in contanti, nascosti in un armadio.

Solo a notte fonda le vittime si sono accorte del furto e hanno denunciato il tutto ai carabinieri e alla polizia del posto.