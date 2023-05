Settimana dei diritti dei bambini e delle bambine: giochi, laboratori e “baby pit stop” con i disegni dei liceali

«Dobbiamo imparare dai bambini: amano senza dubitare, abbracciano senza avvisare, ridono senza pensarci». Lo scrittore Fabrizio Caramagna ricorda a tutti le meraviglie di cui sono capaci i bambini. E da oggi, 22 maggio, fino al prossimo 27, l’Unicef Italia celebra la settimana dei diritti dei bambini e delle bambine, in occasione dell’anniversario della ratifica della Convenzione ONU, 27 maggio 1991, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il comune di Aversa partecipa a questo straordinario evento con una serie di iniziative e attività organizzate per i più piccoli: giochi, laboratori e lezioni speciali. L’appuntamento più importante è in programma per sabato 27, quando, presso la casa comunale, sarà inaugurato il primo Pit Stop della Provincia di Caserta. Che cos’è un baby pit stop? Il nome trae ispirazione dalla nota operazione del cambio gomme, più pieno di benzina che viene effettuato in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche della Formula Uno. Nei BPS il cambio ha a che fare con il pannolino; si tratta di spazi attrezzati in alcune sedi dei Comuni aperte al pubblico, dove si possono trovare una comoda poltrona, un fasciatoio, alcuni giochi, un separé per permettere alle madri di dedicarsi alla cura dei propri bambini nel silenzio e nella riservatezza. La sala che ospiterà il baby pit stop è stata arricchita da due pannelli realizzati dagli alunni e dai professori del Liceo Artistico di Aversa. “Questo importante punto – ha detto Emilia Narciso, presidente Unicef Campania - rappresenterà e racconterà dell’attenzione e del rispetto che bisogna avere per la vita che nasce, per la donna, per la famiglia”.