Il premio nazionale don Peppe Diana "per amore del mio popolo" a Bellandi, Righetti e Bianchi

Nel giorno in cui don Peppe Diana avrebbe festeggiato il suo compleanno, domani alle ore 18, a Casal di Principe, nel bene confiscato alla camorra “Casa don Diana” si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Nazionale don Diana - Per amore del mio popolo.

In questa dodicesima edizione, saranno premiati Caterina Bellandi, che con il suo "taxi motore", accompagna i bambini malati all'ospedale Meyer di Firenze (sarà in collegamento dalla Sicilia). Angelo Righetti, psichiatra che ha dedicato la sua esistenza alla realizzazione del modello dei Budget di Salute ed al Welfare di Comunità, e Diego Bianchi, conduttore della trasmissione Propaganda Live per l’attenzione agli ultimi e alla memoria delle vittime innocenti. Ci saranno menzioni speciali per Carmela Manco, che, con l’associazione “Figli in famiglia”, a Ponticelli forma ed orienta i minori alla convivenza civile, Alfonso Reccia, per il suo quotidiano impegno nell’aiutare le donne vittime di tratta sul litorale domitio, e Comunità di Sant’ Egidio. Un premio speciale sarà consegnato a Pegah Moshir Pour, lucana di origine iraniana, attivista in prima fila nella divulgazione social delle proteste a seguito della morte di Mahsa Jina Amini.

Protagonisti del Don Diana day, saranno gli studenti dell'Itc Carli di Casal di Principe, già impegnati in varie attività e progetti con il Comitato don Peppe Diana