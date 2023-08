«Un'estate da re» alla Reggia di Caserta: Plácido Domingo e Il volo chiudono l'VIII edizione

Il gruppo italiano di fama mondiale Il Volo e la giovane soprano Daria Rybakc si esibiranno come ospiti ne La notte delle stelle, il concerto di Plácido Domingo che giovedì 3 agosto, alle ore 21, chiuderà l’VIII edizione di Un’Estate da Re alla Reggia di Caserta. L’Orchestra Filarmonica «Giuseppe Verdi» di Salerno diretta dal Maestro Marcello Rota accompagnerà i cantanti attraverso le melodie di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Georges Bizet, Ruggero Leoncavallo e altri grandi classici della musica sinfonica, oltre ad alcune perle indimenticabili della canzone italiana.

Dopo i sold out di Roberto Bolle and Friends e del doppio concerto di Zucchero “Sugar” Fornaciari, Un’Estate da Re chiude questa edizione avviandosi verso un altro tutto esaurito. Già protagonista nel 2020 della V edizione della rassegna estiva, il grande tenore spagnolo Plácido Domingo (tra le stelle della celebre Hollywood Walk of Fame) torna a far risuonare la propria meravigliosa voce alla Reggia di Caserta per una serata che lo vedrà sul palco nelle vesti di solista e in duetto con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, alias Il Volo, il trio di tenori che sta spopolando in tutto il mondo, e con la giovane soprano Daria Rybak.

Assieme a loro, sul palco allestito nei suggestivi cortili del Palazzo Reale, ci sarà Daria Rybak, soprano svizzero protagonista del cast della nuova produzione di Aida in scena in questi giorni all’Arena di Verona, che canterà sulle note dell’Orchestra del “Verdi” di Salerno, la cui direzione sarà affidata al Maestro Marcello Rota.

Riconosciuta a livello internazionale per il suo sound inconfondibile e la raffinata selezione musicale, la Radio Italiana del Principato di Monaco trasmetterà dalla Reggia di Caserta in concomitanza anche della serata finale. In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania.