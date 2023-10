Aggredisce un uomo con mazza da baseball per la sosta: denunciato

Dovrà rispondere di lesioni personali e porto di armi e oggetti atti ad offendere, il 47enne di Capua che nella serata di ieri è stato bloccato e denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, intervenuti in seguito alla segnalazione di una violenta lite in corso nel parcheggio del Centro commerciale “Campania”. A dare l’allarme sono stati gli addetti alla vigilanza dello shopping center che, appena si sono resi conto della gravità della situazione, hanno chiamato il “112”. Al loro arrivo i carabinieri, dopo aver sedato la lite, hanno bloccato e identificato l’aggressore che, al solo scopo di assicurarsi il parcheggio in uno degli stalli dell’area, aveva violentemente colpito con una mazza da baseball un 45enne di Napoli che stava per occupare il posto da lui scelto.

Per la vittima si sono rese necessarie le immediate cure mediche fornite dal personale sanitario del servizio 118, che ha provveduto al suo trasporto presso l’ospedale di Marcianise dove è stata riscontrata affetta da trauma cranico con ferita lacero contusa del cuoio capelluto, con una prognosi di sette giorni. Sul posto i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del denunciato e della sua autovettura rinvenendo, al suo interno, la mazza da baseball della lunghezza di 60 centimetri, utilizzata per l’aggressione e un machete con lama da 36 centimetri. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.