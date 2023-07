Caldo asfissiante, temperature percepite che ieri hanno raggiunto i 42 gradi, tasso di umidità superiore all'80%. Per la Protezione civile le ondate di calore proseguiranno almeno fino a sabato. Previsioni confermate anche dai meteorologi, secondo i quali oggi la colonnina di mercurio toccherà, nelle ore centrali, i 37,1 gradi con una temperatura percepita di 42 gradi. Si moltiplicano intanto da più parti gli appelli a non uscire di casa nelle ore più calde, a non esporsi al sole, a limitare gli spostamenti con l'auto e a non praticare attività sportive all'esterno.

I soggetti maggiormente a rischio sono gli anziani, i cardiopatici e più in generale i pazienti con diverse patologie. E sono proprio loro che nelle ultime ore stanno intasando i numeri di telefono messi a disposizione dal Comune per l'emergenza caldo. Ventitré le richieste registrate, nel primo giorno di attivazione, dallo sportello virtuale affidato dall'amministrazione al gruppo dei volontari di Protezione civile e alla onlus Pubblica assistenza San Michele.

«Ci hanno contattato più donne che uomini - spiega Francesco Brancaccio, coordinatore del nucleo comunale di Protezione civile molte telefonate sono giunte persino da altri Comuni dove non sono state assunte iniziative per fronteggiare l'emergenza. C'è chi ha segnalato sintomi e malori legati ai colpi di calore, quali vertigini e difficoltà respiratorie, qualcun altro ha chiamato per capire se poteva continuare ad assumere i farmaci regolarmente malgrado le alte temperature. In questi casi le telefonate sono state smistate a un medico (nello specifico Lucio Romandino, rianimatore e anestesista, che ha dato disponibilità a collaborare al progetto per tutta l'estate) e, laddove fosse necessario, il trasporto con l'ambulanza o un'automedica oppure l'invio di personale specializzato sul posto, alla onlus San Michele». Una decina infatti gli interventi effettuati dall'associazione nel primo giorno.

«Le richieste sono giunte tutte da persone ultrasessantenni spiega il dottor Michele Carozza della onlus alcune con patologie pregresse, colte da lievi malori che siamo riusciti a trattare a domicilio. In alcuni casi si sono verificati cali di pressione, in altri abbiamo riscontrato crisi di panico legate al timore di rimanere soli in città per tutta l'estate». C'è però chi ha contattato lo sportello virtuale anche per avere consigli su cosa mangiare e cosa indossare, su come comportarsi in questi giorni di grande caldo, c'è chi ha chiesto se poteva continuare a svolgere attività sportiva e chi voleva essere rassicurato. Lo sportello resterà attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, potrà essere contattato inviando un messaggio whatsapp al 3383912787. Per il servizio di trasporto con ambulanza oppure automedica è possibile telefonare ai numeri 3395082804 e 3356094623.

Un medico a disposizione dei cittadini per tutto agosto anche al quartiere Acquaviva su iniziativa della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, guidata da don Antonello Giannotti. Il consiglio pastorale aveva già fatto sapere di essere in procinto di attivare due numeri di altrettanti volontari che si sarebbero alternati per la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità a persone sole, anziani e malati. «La chiesa non va in ferie dice don Antonello noi saremo aperti e operativi anche il 15 agosto. Stiamo intercettando anche un medico che possa rendersi disponibile per tutta l'estate per fronteggiare i casi legati all'emergenza caldo e fornire un supporto a chi è in difficoltà». Una decina di telefonate quelle ricevute invece dalla Caritas diocesana che anche quest'anno ha messo a disposizione tre numeri di telefono: 0823526466, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e due cellulari operativi h24 3289637331 e 3357890855.

Non saranno lasciate sole nel periodo estivo le famiglie indigenti. Sono 804 i nuclei che beneficeranno della carta risparmio spesa del valore di 382,50 euro per l'acquisto di beni di prima necessità. Nei prossimi giorni saranno spedite dal Comune le raccomandate contenenti i documenti da consegnare all'ufficio postale per ottenere il bonus. «In questa fase dice il sindaco Carlo Marino è ancora più importante stare accanto a chi ha necessità. Ogni iniziativa che va in questa direzione va sostenuta per supportare concretamente i nuclei familiari che hanno bisogni reali».