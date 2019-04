Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:00

C’è un momento processuale e c’è un momento umano nel processo al sacerdote Michele Barone, come tutte le volte che si entra in un’aula di tribunale. Ma in questo caso, con la fede finita sul banco dei testimoni, accanto all’accusa di avere sottratto una bambina con problemi psichici alle cure mediche per sottoporla e degli esorcismi, la faccenda si è fatta più che ingarbugliata. E ieri, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il momento processuale sono state le testimonianze di due donne di San Marcellino, madre e figlia, che hanno ospitato la tredicenne in casa per sei mesi. La accolsero nel settembre del 2017, perché l’abitazione della famiglia, a Maddaloni, fu ritenuta «infestata» dal maligno. Per sei mesi, dunque, le testi consentirono che in casa loro la ragazza venisse accudita dal prete e presero parte ai viaggi spirituali con la ragazzina e con il sacerdote. Hanno riferito, le due donne, che mai ci fu violenza, ma solo preghiera per la piccola «indemoniata». Ma, come detto, nell’udienza di ieri c’è un momento umano che riguarda il rapporto tra la ragazzina e la sua amica, Claudia, ieri teste al processo.Nel febbraio scorso la vittima e Claudia si scambiano una serie di messaggi su Instagram. Messaggi nei quali la ragazzina, che vive in una comunità per minori dopo che il tribunale ha revocato la responsabilità genitoriale alla madre e al padre, si dice «consumatrice di droghe leggere», parla di «visite ginecologiche» cui è stata sottoposta dopo l’inchiesta che l’hanno segnata per sempre, «non sono più la stessa». L’amica le scrive «con Barone non può esserti successo nulla, eravamo sempre insieme». Lo scambio digital-epistolare si conclude quando, il 23 febbraio scorso, il tutore della ragazzina si accorge di quanto sta accadendo e diffida Claudia dall’avere ancora contatti con la minore. Storie, insomma, riscritte via chat che da un lato sembrano ininfluenti sulle contestazioni oggetto del processo, dall’altro sono un’arma a doppio taglio. La difesa - Barone è rappresentato dall’avvocato Camillo Irace - potrebbe servirsene per svilire la figura della vittima, peraltro nel momento in cui è stato autorizzato l’interrogatorio della vittima che sarà ascoltata in modalità protetta col presidente del collegio che veicolerà le domande di pm e difensori. Ma, quelle conversazioni, provano anche un’adolescenza fortemente compromessa e possono, di riflesso, trasformarsi in un nuovo atto d’accusa nelle mani della Procura diretta da Maria Antonietta Troncone, in aula ci vanno i pm Alessandro Di Vico e Daniela Pannone del pool coordinato dall’aggiunto Alessandro Milita. Nei dialoghi ci sarebbe infatti anche la prova che la ragazzina è oggi una persona estremamente provata e, secondo i pm, il dramma dell’adolescente ha una sola origine: i maltrattamenti subiti dall’ex sacerdote dei vip, mascherati da esorcismi e benedetti dai genitori.Ma in aula non sono mancati momenti di tensione per il rapporto con i media. Media che, sin dal primo momento, hanno avuto un ruolo nello scandalo di Casapesenna, che è stato prima mediatico, con le Iene, e poi giudiziario. E, prima ancora, lo era, con Michele Barone già famoso prima dell’arresto perché per anni onnipresente nei rotocalchi televisivi. E, ancora, dopo il blitz, con gli avvocati ospiti dei salotti dove il prete era stato di casa. Con l’inizio del processo, si è poi sbarrato il passo ai cronisti con l’ordine di procedere a porte chiuse nella tutela delle vittime. Ma ciò non è bastato visto che alcuni dei difensori hanno attaccato la stampa e chi la informa, dimenticando che il diritto di cronaca sopravvive anche ai processi a porte chiuse.Tornando alle testimonianze, ancora una volta esce fortemente ridimensionata in ottica processuale la figura di Luigi Schettino, il commissario di polizia. Le due testi interrogate anche dal difensore Carlo De Stavola, hanno riferito che in sei mesi è stato in casa loro per le preghiere solo una volta, alla Vigilia di Natale 2017. E lo prova un messaggio su Whatsapp in cui gli inviano l’indirizzo da raggiungere.