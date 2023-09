Criminalità sempre più scatenata ad Aversa nonostante le richieste d'aiuto del sindaco Golia al Prefetto di Caserta. Durante lo scorso fine settimana, nella notte a cavallo tra sabato 2 e domenica 3 settembre, si è verificata l'ennesima razzia di vetture. Stavolta, a pagarne i danni, è stata una 500 X di colore bianco, parcheggiata nel piazzale davanti alla filiale Bnl Bnp Paribas in viale John Fitzgerald Kennedy.

Il crimine, che si è consumato davanti allo stupore di passanti e automobilisti, è avvenuto pochi minuti dopo lo scoccare dell'una di notte, esaurendosi in brevi, ma concitati minuti. Ormai Aversa chiede rafforzamenti per non restare della morsa della criminalità, dilagante.

La dinamica ripercorre un modus operandi già noto alle forze dell'ordine: due individui, incuranti delle telecamere e dell'assordante antifurto, con il volto coperto da mascherina FFP2 e cappelli, hanno preso d'assalto la vettura, rompendo prima un finestrino per aprirla e trafugare poi gli interni, sradicando i fari. Oltre alla carrozzeria, i ladri avevano intenzione di rubare l' automobile, come testimoniano i fili sotto al manubrio manomessi per provare l'accensione e il ritrovamento di una targa non appartenente alla stessa, forse pronta alla sostituzione. Caricato il bottino in un'altra vettura, i malviventi si sono dati alla fuga. Pochi istanti dopo sul posto sono accorsi i legittimi proprietari, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri, senza però ricevere lo sperato intervento: «Ho chiamato i carabinieri, spiegando la dinamica e fornendo la targa della vettura sulla quale i ladri sono scappati. Mi hanno risposto che non sarebbero intervenuti e che ci avrebbero aspettato il mattino seguente in caserma per la denuncia», racconta Anna Tana, proprietaria dell'automobile, insieme a due amiche.

«Ci sono controlli serrati sui pagamenti dei pedaggi, ma non sulla sicurezza delle strade di Aversa. Assurdo il mancato intervento delle forze dell'ordine, soprattutto a fronte della presenza di una targa di un'altra vettura rubata. Ci hanno invitati a chiamare un carro attrezzi per rimuovere l'auto». Solo pochi giorni fa il primo cittadino del comune normanno aveva lanciato una richiesta di aiuto al prefetto e al questore, per cercare di arginare i sempre più crescenti atti di criminalità territoriali. Il problema, sottolineato dal sindaco stesso, oltre a essere il cospicuo numero di micro e macro-criminalità, è l'attuale dotazione organica della Polizia Municipale in sottorganico e, pertanto, non sufficiente a garantire un costante pattugliamento.