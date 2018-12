Mercoledì 12 Dicembre 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voto di scambio, arrestata Teresa Esposito, sorella del boss Antonio, egemone a Maddaloni nelle palazzine popolari di via Feudo. Indagato anche il sindaco De Filippo nell'ambito di un'inchiesta della Squadra Mobile di Caserta coordinata dalla Dda di Napoli. Oltre a Teresa Esposito ai domiciliari i suoi fratelli, Giovanni ed Eduardo, e la madre Carmela Di Caprio. La donna era candidata con Orientiamo Maddaloni a supporto del sindaco Andrea De Filippo poi risultato vincitore a giugno. L’accusa é la corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Denaro, lavoro e altre promesse in cambio di voti. Al centro anche un’azenda municipalizzata del Comune. Indagato il sindaco, De Filippo. Quest’ultimo avrebbe “promesso” controlli vessatori nei confronti di una impresa di distribuzione di Gpl. Impresa di Caivano, che opera a Maddaloni.Non solo soldi e posto di lavoro: anche le cresime ad Acerra in cambio dei voti: emerge dalle intercettazioni telefoniche a carico degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione elettorale a Maddaloni. A quanto pare Giovanni Esposito, fratello del boss Antonio, avrebbe permesso a decine di persone di ricevere la cresima senza frequentare alcun corso. Un contatto, non contestato dal punto di vista penale, con un vescovo di Acerra avrebbe permesso questo “scambio” di favori.