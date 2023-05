Una incredibile fatalità si è trasformata in tragedia. A tre mesi dall'incidente, non ce l'ha fatta Michele Verrone. L'anziano fu investito, il 23 febbraio scorso in via Carrarone, dal telone in pvc di copertura e dalla struttura di sostegno caduti da un camion in transito. Immediati i soccorsi: fu trasportato all'ospedale di Caserta, ma in prognosi riservata.

L'incidente, per la dinamica, scosse profondamente il rione perché l'ordinaria quotidianità mattutina fu funestata da un sinistro inatteso.

L'anziano passeggiava tranquillamente, sempre in via Carrarone, fumava una sigaretta in strada, appena poco distante dalla sua abitazione. Non riuscì ad evitare la struttura telenotata strappata dal cassone del veicolo in transito.

Tutto accadde in pochi secondi: ad innescare un incredibile effetto a catena fu l'urto contro un balcone. Il telone e i suoi supporti metallici furono piegati su loro stessi e poi investirono l'ignaro pedone.

Sulla salma è stata disposta le perizia necroscopica. Il responso del medico legale sarà allegato ai rilievi sul sinistro - sul quale è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo - già elaborati dalla Polizia municipale. ©