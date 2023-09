Incidente mortale sul lavoro a Marcianise, nel Casertano, dove in un'azienda della zona industriale che produce componenti in metallo per le auto, un 51enne ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un carrello elettrico.

Il lavoratore, Giuseppe Borrelli, era originario di Pignataro Maggiore. Indagano I carabinieri di Marcianise.