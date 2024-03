Maresciallo della Finanza di Maddaloni salva la vita a vicino di casa colpito da infarto

Finanziere, libero dal servizio, salva la vita ad un vicino di casa colpito da un improvviso arresto cardiaco. Il maresciallo, originario di Maddaloni e operativo presso il nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, è riuscito, grazie all’addestramento e al corso formativo in Blsd (Basic life support defibrillation), ad eseguire tutte le manovre di “primo soccorso precoce” e di rianimazione.

Al rientro presso la sua abitazione, il militare è corso in aiuto dell’anziano vicino in preda a condizioni di insufficienza cardiaca.

Ha allertato i soccorsi, e nel frattempo, si è prodigato per agevolare la respirazione, eseguendo le giuste manovre necessarie in caso di arresto cardiaco, praticando poi anche interventi posturali raccomandati dai soccorritori via telefono.

Sono stati minuti drammatici ma fondamentali perché, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, le manovre per il ripristino delle funzioni vitali interrotte sono state decisive per il recupero del battito cardiaco. Un intervento che permesso di poter raggiungere l’ospedale in condizioni di ripresa delle funzioni vitali.