Muore al volante del bus trasporto dializzati: 71 anni, doppi turni per aiutare la famiglia

Stava trasportando un gruppo di pazienti dializzati in un centro in via Forche Caudine a Maddaloni, quando lungo via Napoli ha dovuto accostare e parcheggiare. Giusto in tempo per accasciarsi sul volante del pulmino ed esalare l'ultimo respiro.

Luigi Basile, 71enne di Caserta, è morto ieri mattina intorno alle 9 circa; i sanitari dell'ambulanza del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio che sono stati fermati da un paio di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati