Neurologia, ok ai ricoveri ad Aversa: si parte con cinque posti letto

Via libera alle attività di ricovero nel reparto di Neurologia del presidio ospedaliero Moscati di Aversa. In linea con la riorganizzazione regionale della rete ospedaliera, sono stati già attivati cinque posti letto in attesa della piena implementazione del reparto, che sarà costituito da circa 16 posti di degenza ordinaria e quattro posti per ricovero diurno. «È necessario completare le procedure concorsuali per l'assunzione di ulteriori neurologi che attualmente sono quattro. Intanto - spiega il manager dell'Asl casertana Amedeo Blasotti - entro la fine di questo mese sarà attiva anche la Stroke unit in modo da avere così completata la rete territoriale dedicata all'Ictus. Una Stroke unit che prevede il riferimento hub presso l'azienda ospedaliera San Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, mentre due spoke unit saranno ad Aversa e presso la clinica Pineta Grande».

Nei prossimi mesi saranno gradualmente attivati servizi di secondo livello legati alla branca specialistica, che si affiancheranno ad altre eccellenze già attive, e che serviranno a fornire una presa in carico completa ed individualizzata a tutti i pazienti neurologici afferenti presso l'ospedale Moscati di Aversa. Dunque verrà implementata la rete ictus in tutta la provincia così come programmato dall'ente regionale, con il supporto di centri ambulatoriali neurologici di secondo livello, atti a seguire una serie di patologie croniche, come l'epilessia.

Immediata la reazione dei sindacati rispetto il provvedimento della direzione strategica dell'Asl, prima fra tutte quella del segretario provinciale della Fp Cgil Ciro Vettone, delegato alla Sanità. «Desidero esprimere la soddisfazione mia personale come cittadino, e dell'intera Cgil, evidenziando l'ottimo lavoro dell'attuale direzione strategica aziendale della Asl Caserta guidata dal direttore generale Blasotti che guarda con attenzione questo importante Presidio e alle necessità ed esigenze sempre più complesse di questo territorio, mettendo in atto procedure e servizi atte ad implementare l'offerta di salute dedicata alla popolazione con l'obiettivo di garantire standard assistenziali ottimali e dare più aspettative e qualità di vita ai cittadini». In conclusione, continua Vettone, «in una struttura sanitaria, che è seconda solo al Cardarelli per numero di prestazioni erogate, è un tassello importante l'apertura del nuovo reparto di Neurologia per l'ospedale Moscati di Aversa ha detto il sindacalista della Cgil che è indubbiamente punto di riferimento non solo per i cittadini aversani ma per tutti gli abitanti dell'agro aversano e della stessa provincia di Caserta, per una sanità di eccellenza».

La rete Stroke per i pazienti affetti da ictus è un'iniziativa della regione Campania risalente all'estate del 2019. La rete definisce il percorso ottimale per garantire la presa in carico di tali pazienti a partire dal coinvolgimento del sistema territoriale di emergenzaurgenza - che investe in primo luogo la Centrale Operativa Territoriale (COT) del 118 con l'identificazione del codice d'intervento sulla base della gravità/urgenza del caso e l'invio del mezzo più idoneo- e termina nell'unità operativa ospedaliera idonea (Stroke Unit) al trattamento. La Rete Stroke è disegnata per bacini di utenza al fine di garantire la migliore assistenza anche ai pazienti provenienti da zone più disagiate. Lo scopo è quello di facilitare l'accesso di ogni paziente al più vicino Ospedale attrezzato specificamente per la cura dell'ictus nel minor tempo possibile dall'esordio della patologia. Il raggiungimento di questo obiettivo è particolarmente importante considerato che per l'ictus la tempestività costituisce un requisito fondamentale ai fini dell'efficacia delle cure.