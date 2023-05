Ha aperto ieri i battenti, "Open. Il salone della gioielleria del Tarì", dedicato alla presentazione delle nuove collezioni per la stagione estiva. Il tradizionale evento, con 500 vetrine e oltre 80 espositori, si preannuncia già come un'edizione dai grandi numeri, con il tutto esaurito degli spazi espositivi, la partecipazione di grandi brand internazionali, e con mostre, conferenze e promozioni dedicati a buyers nazionali e internazionali. L'appuntamento, fra i più attesi del settore orafo, tappa fondamentale per i gioiellieri italiani, quest'anno è molto altro ancora.

Raccoglie, infatti, in sé anche due iniziative di prim'ordine che verranno presentate oggi.

Alle 11 si terrà l'evento inaugurale durante il quale verranno illustrati l'accordo Pompei-Tarì e la Business Academy del Tarì, la nuova piattaforma di competenze e opportunità per lo sviluppo di start up nata in collaborazione con la Apple Academy e Campania New Steel. Dopo i saluti del presidente del Tarì Vincenzo Giannotti, a presentare le due importanti iniziative ci saranno, moderati da Nando Santonastaso, Silvia Martina Bertesago, responsabile ufficio Mostre e didattica del Parco archeologico di Pompei, Loredana Prosperi, direttrice dell'istituto gemmologico italiano, e Ciro Paolillo, esperto di gemmologia investigativa, che parleranno del progetto di analisi gemmologica su una selezione dei reperti in mostra. Quindi, Giorgio Ventre, direttore scientifico iO Apple Academy, e Massimo Varrone, direttore generale Campania New Steel, esporranno il progetto della "Tarì Business Academy", l'incubatore di start up innovative, nato dall'accordo del Tarì con l'Università degli studi di Napoli Federico II, in collaborazione con Campania New Steel.

L'accordo tra Parco archeologico di Pompei e Tarì prevede numerose attività di formazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio e delle antiche tecniche dell'arte orafa. A questa iniziativa è collegata la mostra "Ornamenta: i gioielli della Campania da Pompei alla contemporaneità" (visitabile su invito fino al 15 maggio) che raccoglie circa 100 reperti databili fra il I millennio a. C. fino al I sec. d.C., costituiti principalmente da gioielli provenienti da Pompei e da altri siti del territorio vesuviano e che sarà visitata domani dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Per tutti i visitatori un percorso emozionante nel passato remoto per scoprire il gusto di una bellezza e di un'arte attuali ancora oggi. Il progetto di collaborazione con il Parco archeologico prevede, inoltre il sostegno del Tarì in attività di valorizzazione, conservazione e indagini gemmologiche su alcuni reperti conservati a Pompei e l'impegno scientifico del Parco nella realizzazione di un interessante percorso formativo dedicato agli allievi della scuola orafa, che condurrà alla realizzazione di collezioni di gioielli contemporanei ispirati ai temi della classicità.

La "Tarì Business Academy", rete di competenze per dare forza al talento delle idee, l'innovativo Hub del Tarì dedicato alla innovazione e alle opportunità per giovani talenti, apre, invece, ufficialmente oggi la propria attività, con il lancio di una Call 4 ideas che consentirà, fino al mese di giugno 2023, a giovani startupper e gruppi di lavoro di proporre le proprie idee di innovazione. Le idee selezionate potranno intraprendere un programma di formazione e accompagnamento alla autoimprenditorialità della durata di 12 settimane, e successivamente prendere parte alla fase di coworking e avviamento alla impresa della durata di 9 mesi. L'ispirazione per questo avamposto delle competenze del futuro nasce dalla veloce evoluzione del mercato del lavoro, e dalla domanda crescente di nuove professionalità, in grado di supportare la forza delle aziende manufatturiere artigianali, punto di forza della economia del Paese e principalmente campana.