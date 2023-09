Ordine di cattura per un 57enne, controllato e arrestato a Vicenza

Fermato in auto per un normale controllo di documenti, un 57enne di Casal di Principe, ricercato per un ordine di cattura della Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stato arrestato dagli agenti delle volanti di Vicenza che lo hanno identificato durante un controllo dei documenti. Era a bordo di un'autovettura, in viale Mazzini a Vicenza: alla vista dell'auto della Questura ha accelerato improvvisamente.

Così, dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno fermato il veicolo. Nell'auto, oltre al 57enne, c'era anche un'altra persona. Ma è stato il 57enne, Raffaele Pagano, soprattutto, a mostrare subito segni di nervosismo: il motivo l'hanno scoperto gli agenti una volta consultata la banca dati del Ministero dell'Interno: l'uomo aveva precedenti penali per reati di varia natura e gravità, tra cui anche una denuncia per vicinanza a persone legate ai clan, ma non risulta condannato nè intraneo ai cartelli camorristici. Pendeva su di lui un ordine di carcerazione emesso a luglio dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per un episodio di violenza contro alcune persone.

Portato in Quetura e poi nella casa circondariale di Vicenza, ora è a disposizione dei magistrati campani. Il questore di Vicenza, tenuto conto di quanto riscontrato dagli agenti e per i gravi precedenti, ha emesso nei confronti dell'uomo il foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza per una durata di 3 anni.