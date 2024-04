E il presidente De Luca mette fine alla “guerra dei cavilli” che ha bloccato un investimento di 70 milioni di euro. È arrivato il colpo di spugna sulla lungaggini burocratiche e i conflitti di competenze: la giunta regionale ha, con atto deliberativo, prende «atto delle risultanze delle conferenze di servizi convocate da Rfi, per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere sostitutive dei passaggi a livello della linea Cassino-Napoli, che costituiscono variante rispetto allo strumento urbanistico comunale». Oltre il tecnicismo, in un solo colpo sono state armonizzate le direttive nazionali del “Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello”, il protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune e Rfi nel 2019 e le scadenze vincolanti del Pnrr. Il tempo incombe: in concreto, entro il 2026, le opere di soppressione devono essere avviate con l’entrata in esercizio della linea Av/Ac Bari-Napoli. In particolare, vanno cancellati gli attraversamenti in via Appia (km 219+319), via Napoli (km 220+821) e via Consolazione (km 222+139). Sprecati quasi due anni: i cantieri dovevano essere operativi nel gennaio 2023.

«Invece - dice Nicola Corbo, assessore ai lavori pubblici - ci troviamo ad inseguire gli avvenimenti. Visto il parere favorevole della provincia e l’orientamento del Ministero delle Infrastrutture, non c’è nessun ostacolo sulla strada dell’apertura dei cantieri».

Si deve riscrivere il cronoprogramma. Si riparte dall’ultima video conferenza di dicembre scorso che, dopo 54 anni di attesa, definiva i cambiamenti della viabilità sul territorio. Non riapriranno più i passaggi a livello di via Sauda (al confine con Caserta) e quello già cancellato di via Lima al confine con San Felice a Cancello. Tempi tecnici permettendo, entro l’estate, al massimo a settembre, apriranno i cantieri per la soppressione del passaggio a livello di via Appia (oggetto di un lungo contenzioso giudiziario). «Essendo tutti gli interventi - conclude Corbo - gestiti secondo i criteri dell’appalto integrato chiederemo a Rfi, di avviare in contemporanea anche la soppressione del passaggio a livello di via Napoli adottando accorgimenti per non intralciare il traffico». Si lavora per recuperare il tempo perduto. Tutto da rimodulare il piano collegato alle opere viarie sostitutive. Che poi sono quelle più attese e che avranno un impatto positivo per la viabilità cittadina.