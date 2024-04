«Voglio vivere, camminare ancora tanto, 106 anni sono volati». Con queste parole, Luisina Altieri, la nonnina del Matese, si è raccontata ieri mattina in tv a “Storie italiane” in onda sulla Rai, dalla sua bella casa di Sepicciano, piccolo borgo di Piedimonte Matese.

Una storia dura alle spalle come i due conflitti: il marito partito per il fronte, lei che va alla fontana a prendere l’acqua e finisce per essere investita da un camion dei soldati americani. In seguito all’incidente le amputano una gamba, costringendola a utilizzare una protesi, portata con tale dignità e forza d’animo che è sempre stato difficile accorgersi della sua invalidità. Dolori ma anche gioie nella sua lunga vita, come la grande emozione di riabbracciare il marito di ritorno dalla guerra, quando ormai lei aveva perso ogni speranza, dopo sei anni senza averne avuto più notizia. Una storia d’amore straordinaria, con Luisina che oggi, a 106 anni e 107 domeniche di Pasqua festeggiate, cucina ancora babà e bignè.

Si è dilettata quest’anno a preparare anche i classici “canascioni” di verdura fritti in pastella, una prelibatezza tradizionale del Matese, accompagnandoli alle altre prelibatezze del pranzo pasquale, con molte rielaborazioni dei piatti di una volta. Ma Luisina si dedica pure al volontariato: confeziona presine all’uncinetto per la Caritas diocesana che poi vengono vendute per aiutare i meno fortunati.