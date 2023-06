La Pimentel Fonseca di De Luca con Renzulli a Falciano del Massico

Sabato primo luglio, alle ore 21, in Piazza Capuano a Falciano del Massico, in provincia di Caserta, lo spettacolo ‘Eleonora Pimentel Fonseca, con civica espansione di cuore’ di Riccardo De Luca, reduce dall’ennesimo successo lo scorso aprile nella stagione del Teatro Sannazaro di Napoli dove ha fatto registrare ancora il tutto esaurito, apre la seconda edizione di Falciano Teatro, kermesse voluta dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla cultura del piccolo comune casertano, e ormai alla sua seconda edizione.

Interprete della storica e suggestiva figura della Repubblica Napoletana l’artista napoletana Annalisa Renzulli con lo stesso regista e autore De Luca, Carmen Femiano, Salvatore Veneruso, Marianna Barba, Dario Barbato e Mariateresa Iannone.

Cresce l’attesa per il debutto in Terra di Lavoro di un’opera che ha ormai al suo attivo numerosissimi successi di pubblico e apprezzamenti per l’impianto narrativo e per la straordinaria e commovente interpretazione della Renzulli e di tutti gli artisti coinvolti. Uno spettacolo prossimo ormai alla sua sessantesima replica e che si è affermato come un vero e proprio classico contemporaneo nel panorama teatrale della città, coniugando la ricerca storica dettagliata sui fatti della rivoluzione napoletana del 1799 con un approccio dal taglio estremamente contemporaneo, che parla dritto al cuore degli spettatori e passa con agilità dal comico al drammatico, dal grottesco al tragico, attraversando numerosi codici espressivi.

L’opera si inserisce nella rassegna dal titolo “I Protagonisti dell’Immaginario” e consentirà a cittadini e turisti a Falciano del Massico di assistere gratuitamente agli spettacoli in programma ogni sabato sera di numerose compagnie di prestigio, tra le quali anche un gruppo di artisti emiliani fortemente voluto dall’amministrazione in segno di solidarietà con le popolazioni colpite dall’alluvione.

La storia di Eleonora Pimentel Fonseca, grazie alla volontà del sindaco Erasmo Fava e dell’assessore alla Cultura Rosa Maria Zannone viene portata per la prima volta nel casertano: «siamo lieti di esibirci a Falciano – ha dichiarato l’attrice Renzulli - e offrire alle comunità un’opportunità per un qualificato modo di stare insieme attraverso il teatro.

La Pimentel è stata capace di letteralmente rivoluzionare la realtà e combattere, sino a morirne, per ideali di giustizia e di uguaglianza. Il pensiero non può che andare ai giovani desiderosi di riferimenti morali, culturali e politici di alto profilo».

Ingresso gratuito.