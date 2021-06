Ponte Vapore, sprint ricostruzione: ecco il nulla osta della prefettura

È un evento atteso da due anni e mezzo. E per l'occasione è stata sospesa la circolazione ferroviaria. Avviata e portata a compimento l'operazione di costruzione dei pali di fondazione e delle spalle di sostegno del nuovo Ponte Vapore. Per consentire gli scavi, le trivellazioni intensive e lineari lungo la massicciata ferroviaria e le colate di cemento, non è stato consentito per motivi di sicurezza il transito dei convogli tra Caserta e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati