Dopo Maddaloni, anche San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico bocciano il progetto dell'Anas relativo alla cantierizzazione della superstrada tra Benevento e Caserta. Una bretella tra via Gaudello a San Felice a Cancello e via Ficucelle a Maddaloni, per bypassare il traffico veicolare di Cancello Scalo, e l'allargamento dello svincolo nell'area industriale di Santa Maria a Vico: queste le proposte di integrazione che, martedì pomeriggio, durante il dibattito aperto che si terrà all'istituto superiore Bachelet-Majorana, a partire dalle 17, tra i progettisti e sindaci del territorio suessolano, saranno messe sul tavolo da Emilio Nuzzo e Andrea Pirozzi. «Bisogna fare delle precisazioni - dice il sindaco Pirozzi - la Valle di Suessola deve avere un ruolo di protagonista nelle scelte progettuali di un'opera che darà sicuramente un volto nuovo a tutto il territorio Casertano. L'Anas deve ascoltarci e prendere in considerazione le nostre idee che, per quanto riguarda Santa Maria a Vico, sono legate all'allargamento dello svincolo nell'area industriale, altezza frazione San Marco Trotti dove poi ci sono anche disagi legati ad una serie di espropri».

Dello stesso parere anche il primo cittadino di San Felice a Cancello, che chiederà ufficialmente ai tecnici dell'Anas di incrementare l'opera per dare una sterzata al grosso problema legato al traffico nella frazione di Cancello Scalo. «È necessario - spiega Nuzzo - creare una bretella di collegamento tra via Gaudello e via Ficucelle nel territorio di Maddaloni, in modo che tutto il traffico che proviene da Napoli in direzione Benevento e viceversa, venga intercettato in quella zona. Solo in questo modo, sarà possibile far rinascere Cancello Scalo. Ho accennato questa nostra integrazione all'Anas e a dire il vero pare siano disponibili a riguardare il progetto». Intanto, prima del dibattito durante il quale ogni singolo cittadino potrà esprimere la propria idea e illustrare la sua proposta per migliorare il progetto della Caserta-Benevento, nella stessa mattinata di martedì i progettisti dell'Anas hanno annunciato che effettueranno un sopralluogo in tutti i punti "chiave" del territorio, dopodiché tireranno le somme per poter fare delle rimodulazioni al primo stralcio del progetto. Intanto, ieri mattina a San Felice a Cancello, sul fronte maltempo e in attesa dell'avvio dello stato di emergenza, è stata effettuata una pulizia straordinaria di tutte le strade, invase da fango e detriti. A dirigere i lavori, in piazza Giovanni XXIII, direttamente la fascia tricolore.