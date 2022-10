Raccolta rifiuti nel Casertano, è guerra tra Comune e condomini

Multe e proteste. Sono sempre sotto pressione i grandi condomini. Da una parte picchia duro il «Nucleo Ambiente e territorio»: la squadra dei vigili urbani, riorganizzata per debellare lo sversamento abusivo o irregolare dei rifiuti solidi urbani, che continua a colpire a tappeto tutti i grandi agglomerati abitativi responsabili di utilizzo del suolo pubblico per l'ordinario conferimento e persino l'abbandono di rifiuti. Dall'altra, c'è la protesta degli amministratori di condominio. «Questo comune - commenta Giulio Carfora, ex candidato a sindaco del M5S e amministratore di numerosi codomini - perseguita i grandi agglomerati privati sanzionando, anche con multe che superano agevolmente i mille euro, chi non rispetta le regole. Salvo dimenticare clamorosamente di distribuire i contenitori e peggio ancora di spazzare, sanificare, pulire le aree adibite a deposito dei rifiuti. C'è un doppio smacco: si è sanzionati se un condominio non allestisce la piazzola di conferimento. Ma sempre il condominio deve farsi carico dell'abbandono dei rifiuti fatto dagli operatori».



La mancanza di spazzini e il numero ridotti di automezzi per la raccolta impongono operazioni di rimozioni veloci: portati via i rifiuti differenziati resta una discarica permanente nei luoghi di sversamento. Conclude Carfora: «Multati se inadempienti oppure insozzati. Questo ente locale scarica le sue carenze sempre e solo sugli utenti».

Non è una polemica ma una guerra: molte unità immobiliari hanno impugnato le contravvenzioni ritenendole non fondate e causate dall'inadempienza del gestore del servizio di igiene ambientale.

La «battaglia dei contenitori carrellati» dovrebbe avere le settimane contate. La stazione unica appaltante sta completando le operazioni di affidamento del nuovo appalto Nu. La Velia Ambiente è la società che si è aggiudicata, in attesa della verifica dei requisiti, l'appalto. Il fatto nuovo è che il nuovo servizio prevede la distribuzione di contenitori, con codice a barre, a tutti gli utenti. E soprattutto un sistema di tracciabilità dei rifiuti che consentirà di valutare le modalità di conferimento dei privati, introdurre della premialità e sanzionare anche gli operatori inadempienti. Nel frattempo si contano le multe a partire dalle sanzioni per gli sversamenti notturni che, dopo le 24, equivalgono a 250 euro pro capite con obbligo di ritiro e conferimento della spazzatura abbandonata.

«Nell'attesa del nuovo sevizio - precisa Salvatore Liccardo, ex assessore all'Ecologia - serve un'azione di contrasto della cultura dell'impunità. Le abitudini, consolidate nel tempo, sono trasformate in diritti acquisiti. Condomini, privati e negozi debbono sapere che non ci si può più appellare a pratiche di tolleranza perché così fan tutti. Più che alla punizione amministrativa siamo sempre stati interessati all'azione di deterrenza».