Sarà più agevole e snella, da giovedì primo ottobre, la procedura per l'acquisto e la prenotazione online dei biglietti della Reggia di Caserta. In particolare - rende noto la Direzione della Reggia, che ha semplificato la procedura insieme al gestore del servizio di biglietteria Opera Laboratori Fiorentini - i biglietti per la visita al solo Parco Reale non saranno più soggetti al contingentamento per fasce orarie; resta l'obbligo di prenotazione, ma coloro che intendono godersi solo il Museo verde, non dovranno selezionare più l'orario di ingresso. Collegandosi al sito di prevendita, i visitatori dovranno semplicemente selezionare, oltre alla data, la dicitura «Intero Parco», e potranno così effettuare la loro visita nel corso della giornata prescelta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli abbonati, già dalla scorsa settimana, era stato eliminato l'obbligo di prenotazione per accedere dal varco cittadino di corso Giannone (in automatico per i possessori degli abbonamenti sottoscritti dopo giugno, a seguito di «conversione» per tutti gli altri); resta però l'obbligo di prenotazione se si vuole entrare dal varco principale di piazza Carlo di Borbone. Permane inoltre l'obbligo di prenotazione e il contingentamento per numeri e fasce orari per i biglietti che includono la possibilità di visita degli Appartamenti Reali (Intero Parco + Appartamenti) e quelli inclusi nelle opzioni di acquisto e ridotti (ovvero i biglietti gratuiti per i diversamenti abili, quelli ridotti riservati a cittadini Ue dai 18 ai 24 anni). Per tutti, infine, è stato eliminato l'obbligo di scelta tra uno dei due accessi (piazza Carlo di Borbone e corso Giannone); l'acquisto del biglietto consentirà dunque al visitatore di entrare, indistintamente, da uno dei due varchi.