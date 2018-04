Mercoledì 25 Aprile 2018, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rissa furiosa tra i calciatori della squadra dell'Evangelista Marco e quelli della compagine intitolata a Don Diana, martire della camorra. Al quinto gol del San Marco Evangelista è esplosa l'ira dei giocatori con la maglia recante il nome del parroco simbolo della lotta alla camorra. Botte da orbi sul campo del paese, peraltro oggi sguarnito in termini di sicurezza in quanto il match si è disputato in concomitanza con la festa patronale. Quattro volanti sono partite poco fa dalla questura di Caserta in direzione del campo comunale di San Marco, dove i giocatori in campo hanno abbandonato la partita e se le sono date di santa ragione. Anche un'ambulanza ha raggiunto il posto, ma al momento non si conosce l'entità delle ferite riportate dai calciatori-pugili che, dimentichi dei personaggi che danno il nome alle squadre che rappresentano, non hanno esitato a ricorrere alla violenza.