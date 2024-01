Furto nell'istituto comprensivo Don Diana di Casal di Principe, plesso "Croce", in via Cavour. Nella notte tra giovedì e venerdì alcuni balordi si sono introdotti nell'edificio ed hanno smontato e portato via le porte di alluminio di cinque aule del piano terra. Immediato l'intervento sul posto degli agenti di polizia del commissariato di Casal di Principe insieme all'assessore alla Pubblica Istruzione Marisa Diana e al sindaco Renato Natale.

Dopo circa un'ora è giunta la notizia che la polizia aveva già individuato il colpevole, che era stato arrestato ed era stata recuperata la refurtiva. Encomio speciale va al commissario Michele Pota, da tutta l'amministrazione comunale e da tutto il personale scolastico per aver risolto così velocemente il caso.

«Ringraziamo vivamente il commissario della Polizia di Casal di Principe per l'intervento tempestivo - dice la dirigente dell'Ic. Don Diana, Margherita Diana - Le porte rubate durante la notte sono state riconsegnate e i nostri alunni potranno riavere la scuola com'era. Faccio i complimenti al commissario Pota e ai giovani e bravi poliziotti che in meno di due ore sono riusciti a ritrovare le porte. È un gran successo che rallegra tutti noi».

Proprio quindici giorni fa, sempre nella stessa scuola, qualcuno è entrato di notte, forzando la porta della presidenza e trafugando negli armadietti senza però portare via nulla. Forse un primo sopralluogo a cui è seguito il raid nella scorsa notte ma che, per fortuna, ha avuto un lieto fine. «Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto dalla nostra polizia e dal commissario Pota - aggiunge il sindaco Natale - Davvero encomiabile il lavoro di questi agenti che ho voluto ringraziare personalmente. Possiamo davvero essere orgogliosi di loro». Tra qualche giorno si provvederà a risistemare le porte. Questi raid mettono in allerta e spingono le istituzioni a rafforzare il sistema di sicurezza degli edifici scolastici con l'istallazione di un sistema ad hoc.