Sequestrata falegnameria abusiva a San Marcellino: denunciato il gestore

I militari del Nucleo carabinieri forestale di Marcianise nel corso di servizi mirati al contrasto dei reati ambientali, hanno scoperto una falegnameria abusiva in una zona limitrofa alla stazione ferroviaria di San Marcellino.

All’interno di tre locali, in totale circa 200 mq, vi erano diversi materiali, oggetti e macchinari in particolare, una libreria in legno di recente lavorazione, una calibratrice, una pressa con stufa, una squadratrice oltre a trapani, pialle e così via.

Il gestore di fatto dell’attività artigianale non era iscritto alla Camera di Commercio e non aveva autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, obbligatoria per le tipologie di lavorazioni in falegnameria. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intera attività artigianale ed hanno denunciato l'uomo.