Festa abusiva con 100 invitati, denunce e sanzioni

Festa abusiva per l'Immacolata, scattano denunce e sanzioni. I carabinieri della Stazione di Forino, insieme ai carabinieri Forestali di Forino e personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Avellino, hanno accertato in uno stabile privato, non adibito ad attività commerciale, l'organizzazione di un pranzo spettacolo, con annessa tombolata e orchestrina con ticket di ingresso.

I militari hanno verificavato la presenza nell'improvvisato locale di un centinaio di commensali quali partecipanti all'evento, ma soprattutto hanno accertato la somministrazione di alimenti e bevande in condizioni igienico-sanitarie non conformi alla normativa vigente.

L'attività di controllo dell'Arma ha permesso di identificare e denunciare alla Procura della Repubblica di Avellino, quali organizzatori dell'evento, un 59enne e un 53enne per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

La manifestazione è stata immediatamente sospesa per gravi difformità e carenze igienico-sanitarie del locale e gli alimenti sottoposti a sequestro. Per le violazioni correlate alle irregolarità rilevate sono state contestate agli organizzatori sanzioni amministrative pari a 3mila euro.