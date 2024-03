Discarica abusiva, 51enne denunciato per sversamento di rifiuti

Era piena di rifiuti speciali, un’area ampia 700 metri quadrati, non coperta, di pertinenza di un'abitazione di un uomo di 51 anni. Così, a Villa di Briano i carabinieri della stazione di Frignano hanno denunciato in stato di libertà per attività di gestione rifiuti non autorizzata il 51enne. I militari hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva dove erano depositati 20 metri cubi di materiale classificato come rifiuti speciali pericolosi e non. Su questa zona, non classificabile come “deposito temporaneo”, i militari dell’arma hanno trovato guaine per abitazioni, materiale in rame, copertoni di autovetture, contenitori di membrana liquida impermiabilizzante bituminosa, materiali ferrosi e altro materiale vario. L’intera zona è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziaria al 51enne al quale, i carabinieri, hanno ricordato gli obblighi derivanti dalla custodia e le responsabilità penali in caso di trasgressione.