La riqualificazione del complesso monumentale di San Leucio si avvicina al taglio del nastro dell'avvio dei lavori. Pubblicata sull'albo della centrale di committenza Asmecomm e sul portale del comune di Caserta, nella sezione Trasparenza, la Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento «Sistema Integrato di Recupero e Riqualificazione del Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio», con scadenza al 6 giugno 2020, per un importo di 1.593.381,19 euro.Il progetto di riqualificazione riguarderà le ex stalle reali, un centro culturale per esposizioni e degustazioni e prima accoglienza per il turista; il risanamento del terrazzo del bagno di Maria Carolina, il restauro degli affreschi e la riqualificazione del percorso di collegamento della Reggia di Caserta con San Leucio, c con il recupero dell'originario percorso che dal varco posto in prossimità della vasca di Diana del Parco della Reggia conduce al borgo di San Leucio. I fondi sono finanziati dalla Regione Campania e il progetto di riqualificazione è già stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021.Quello di San Leucio non è l'unico piano di riqualificazione urbana inserito nel piano triennale perché, sempre nell'ambito del Pics, qualche settimana fa la giunta ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un Playground per la frazione di Sala, per un importo di 216.345,71 euro. La struttura sportiva e ricreativa sarà realizzata su un lotto di terreno di proprietà della parrocchia di San Simeone Profeta che ha concesso a tempo determinato, per un massimo di 30 anni, ed a titolo gratuito il diritto di superficie sul lotto individuato. Il progetto prevede la realizzazione di un campo polivalente, di un'area attrezzata da giochi con pavimentazione antitrauma, accessibile e fruibile anche ai bambini con disabilità, di un campo di bocce, di un percorso jogging e di alcune aree di relax. Gli altri progetti esecutivi, sempre del programma Pics riguardano la realizzazione di altri playground nel rione Kennedy a Caserta, per un importo totale di 80mila euro; in via Cilea al parco Cerasola, per un importo totale di 400 mila euro. Ed ancora, l'intervento di riqualificazione dell'area a verde attrezzata dell'ex campo sportivo, presso la frazione di San Clemente, per circa 515mila euro. È stato inoltre approvato anche il progetto per la riqualificazione dei campi Nike - playground Emanuela Gallicola e giochi inclusivi, in via GM Bosco, per un importo di 212mila euro e per il quale nei prossimi giorni è previsto anche l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori.Altri interventi già deliberati riguardano il progetto definitivo dei lavori per l'area attrezzata in via Francesco De Renzis-via Croce nella frazione di Casolla, per circa 200mila euro. Infine, è stato anche approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'Urban Center della città di Caserta per un piano pari a 770mila euro, si tratta di una struttura che consentirà la totale riqualificazione generale degli spazi pubblici presenti nella zona porticata della casa comunale, in piazza Vanvitelli, con la creazione di un centro multimediale per l'informazione e la partecipazione sui progetti di sviluppo del territorio. Tutti gli interventi e progetti sopra elencati rientrano nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2019-2021 approvato dalla giunta comunale che dovrà essere approvato dal Consiglio insieme al bilancio di previsione.