Paura al vecchio ospedale di Teano. Questa mattina, infatti, una vecchia poltrona presente all'interno degli uffici del Psaut ha preso improvvisamente fuoco. Sul posto i vigili del fuoco, che, dopo un'ora, hanno riportato la situazione sotto controllo. Le fiamme non hanno ferito né il personale sanitario né i pazienti. Stando ai primi accertamenti, il rogo potrebbe essere stato generato da una sigaretta non spenta correttamente. Sul caso, ora, indagheranno i carabinieri del posto. Va inoltre sottolineato che la poltrona incendiata non avrebbe dovuto trovarsi all'interno della struttura. Quasi sicuramente, infatti, era stata portata lì da qualche infermiere del pronto soccorso per poter riposare comodamente, durante i momenti di pausa.