Sant'Arpino, presentato il nuovo cartellone 2023-2024 del Teatro Lendi

Tante emozioni per la prossima stagione teatrale 2023-2024 al Teatro Lendi di Sant'Arpino, che, dopo lo straordinario successo di pubblico della scorsa stagione, e lasciatasi definitivamente alle spalle la brutta parentesi Covid, annuncia i temi e gli spettacoli della nuova programmazione.

«Nel nuovo cartellone - ha detto il direttore Scarano - sull'onda del successo di pubblico dello scorso anno, vi saranno spettacoli di vario genere divisi tra la commedia, la prosa, i musical, il teatro canzone, il cabaret e gli show. Una stagione creata ad immagine e somiglianza del pubblico con l'obiettivo di mettere gli spettatori a proprio agio, di farli divertire, tra relax, sorrisi e riflessioni e di fare dimenticare loro, almeno per un paio d'ore, le ansie e le difficoltà dei giorni nostri. Abbiamo pensato a degli spettacoli nuovi per soddisfare le persone in platea sera dopo sera, immaginando il Teatro Lendi come un luogo per stare bene e per godere del meglio della produzione nazionale e internazionale con grandi protagonisti della scena e tanti beniamini del pubblico».

Ad inaugurare la stagione dal prossimo 22 novembre, saranno Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello con lo spettacolo «Vasame». Dal 27 dicembre sarà la volta di Sal Da Vinci con «Sal Da Vinci Stories» con la regia di Luca Miniero. Ad aprire il 2024 del Lendi, dal 10 gennaio, ci penserà Ferzan Ozpetek con «Mine Vaganti». Giunti al 31 gennaio sarà il turno della cantante e attrice Francesca Marini alle prese con lo spettacolo musicale «La mente torna- Mina Tribute». L'abbonamento ai 10 spettacoli costa 280 euro, mentre i vecchi abbonati potranno usufruire dello sconto fedeltà pagando solo 260 euro.