Campania Teatro Festival, sabato il debutto di Krystian Lupa

Secondo appuntamento internazionale al Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio. Alle ore 18 del 1° luglio, con replica il giorno dopo alla stessa ora, debutta in prima nazionale al Politeama di Napoli «Capri -The island of fugitives», regia sceneggiatura e scenografia di Krystian Lupa. Tratto da «Kaputt» e «La pelle» di Curzio Malaparte, lo spettacolo è in polacco con sovratitoli in italiano.

«OPEN HOUSE- un’esposizione di HUMANA», è invece l’installazione performativa che incrocia le suggestioni di «A porte chiuse» di Sartre con l’ideazione di un Panopticon digitale. Un avveniristico Progetto Speciale del Collettivo BEstand, ospitato alla Sala Assoli di Napoli in prima assoluta alle ore 18 e alle 21. Un viaggio in un futuro che è già presente, dove le nostre identità sono messe al servizio di tutti e diventano materiale espositivo a fini pedagogici ed estetici. La drammaturgia di Dario Postiglione, per la regia di Giuseppe Maria Martino, è affidata alle attrici Simona Fredella, Rebecca Furfaro e Martina Carpino.

Non meno interessante, la proposta della sezione Osservatorio. Al teatro Trianon Viviani di Napoli alle ore 20 va in scena, ed è anche in questo caso un debutto assoluto, «Piacere mio», di e con Piera Russo, che è anche regista dello spettacolo. «Se l’uomo esterna il desiderio di un divertimento, la donna sia sempre pronta a soddisfarlo, anche se stanca o sofferente.

Se poi lo stesso desiderio è in lei e non è condiviso dall’uomo, non insista e vi rinunzi serenamente.» Leggendo queste parole dal libro di economia domestica della madre, la piccola Simon, nata in Italia negli anni 90, si interroga per la prima volta su cosa significhi essere una donna. Inizia così il viaggio di scoperta nelle diverse fasi della sua vita.