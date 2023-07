Riparthenope, si illuminano le aiuole di largo San Giovanni Maggiore Pignatelli

Le aiuole di largo San Giovanni Maggiore Pignatelli sono divenute palchi artistici, sono rinate, animate di nuova vita con il progetto Riparthenope, che, dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, prosegue con il terzo evento programmato martedì 4 luglio dalle 20, nell’ambito di “Giugno Giovani” promosso dal Comune di Napoli.

Per l’occasione saranno, finalmente, accese tutte le luci nel Largo, acquistate e installate negli ultimi sei mesi grazie a un crowdfunding.

La generosa iniziativa, cui hanno aderito un centinaio di persone fra utenti e amici della piazza, commercianti e professori dell’Orientale, rappresenta la testimonianza tangibile del loro interesse nell’opera di “riqualificazione” della piazza.

Il prossimo martedì 4 luglio l’obiettivo sarà finalmente raggiunto, e le luci daranno vita anche alle mostre fotografiche, i live painting e i concerti.

«La piazza oggi è meravigliosa - sottolinea Fabrizio Caliendo, presidente di Artèteka - e in 20 anni la abbiamo trasformata. Oggi la luce illumina tutta questa bellezza. Miglioreremo ancora, grazie al contributo dei tanti che desiderano un luogo sereno, pulito e conviviale. Sono stati raccolti 1500 euro per installare le luci in piazza, grazie anche a piccole donazioni dei giovanissimi, attraverso un fruttuoso lavoro di sensibilizzazione. Ci auguriamo che arriverà anche il sostegno dell'Amministrazione e delle Istituzioni preposte. È stato predisposto un salvadanaio per raccogliere donazioni direttamente in piazza, una piazza sociale su cui stiamo investendo lavoro ed energie».

Il programma di martedì 4 luglio prenderà il via alle 20 con l’incontro in Agorà, in cui l’associazione Artèteka invita tutti i cittadini, le associazioni, i residenti, gli artisti e gli studenti al confronto sul percorso immaginato e realizzato fino ad oggi, ma anche per cominciare ad incontrarsi sul desiderio di sviluppare una comunità in Agorà.

Le tre aiuole, dalle 21, saranno palcoscenici per gli eventi della serata, con l’esibizione del giovane Sebastian De Wil, che precederà il concerto dei Gatos Do Mar, il Live Painting di Mirko di Pierno & Emanuele Coppola e l’esposizione fotografica di Sofia Scuotto e Renata Calzone.