Campania Teatro Festival, in scena tre spettacoli giovedì 29 giugno

Per il Campania Teatro Festival, debutterà per la primavolta a teatro «Vico Sirene» di Fortunato Calvino, un testo teatrale che indaga con sguardo poetico sul mondo dei femminièlli napoletani e i loro riti. Lo spettacolo debutta al teatro Nuovo di Napoli giovedì 29 giugno alle ore 20. Tra gli attori protagonisti Luigi Esposito e Rosario Morra (Gigi&Ross), Ciro Esposito, Marco Palmieri, Luigi Credendino, Dario Di Luccio.

«Ispiratrice di questo mio testo- rivela Calvino- è stata la Tarantina, figura straordinaria e memoria storica dei Quartieri Spagnoli dove tutt’oggi vive. Il mondo dei femminièlli con i loro riti (dalla figliata, al matrimonio dei femminièlli), resta e rimarrà una realtà storica radicata nel tessuto sociale di questa città.

Ho cercato così di portare in scena la vita di un vicolo molto particolare. E come un pittore con la sua tela, ho dato colore ai personaggi, con le loro storie di prostituzione e di amori andati, di un’esistenza difficile».

«Il coraggio della prima nota» è invece il debutto assoluto proposto nell’ambito della Sezione Osservatorio, in scena alle ore 20 al teatro Trianon Viviani. Uno spettacolo di e con Rocco Tedeschi, per la regia di Luca Staiano e Lorena Sarra De Gregorio.

Il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 fa da cornice paradigmatica alla lenta scomparsa di un mondo portato da quel tragico evento alla ribalta nazionale. Antonio è intrappolato in una stanza, e si aggrappa all’unica cosa che gli permette, in un frangente drammatico, di non abbandonarsi alla disperazione: l’immaginazione.

Alle ore 21, infine, al Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno (SA) Gea Martire sarà la protagonista de «La cappella di famiglia», racconto breve di Marco Perillo ambientato a Napoli negli ultimi anni del 1700. Theresa Blake è una dama irlandese di ventitré anni che ha sposato il facoltoso giureconsulto napoletano Giordano Ascione. Ben presto scoprirà che il marito fa parte di una setta di rivoluzionari che mirano a rovesciare il trono di Ferdinando IV di Borbone. La lettura dello stesso testo, affidato al talento teatrale di Gea Martire, sarà replicata l’8 luglio nella località Foresta di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta.