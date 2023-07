Campania Teatro Festival, serata internazionale alla Floridiana

Terzo appuntamento internazionale al Campania Teatro Festival, dove nella stessa giornata del 6 luglio andranno in scena anche l’America secondo Rampini, l’incontro di Lagazzi con la poesia di Attilio Bertolucci e il Sogno reale di Maddalena Crippa.

Al Next –ex Tabacchificio SAIM del Borgo di Cafasso, in località Capaccio- Paestum (Sa), debutterà in prima nazionale «Animate», uno spettacolo dell’artista Chris Salter che arriva dalla Germania ed è coprodotto dalla Fondazione Campania dei Festival. Daniel e Laurie (gli attori italiani Davide Paciolla e Rossella Pugliese) fuggono da un futuro prossimo alla trasformazione climatica. Emotivamente sconvolti da un passato nascosto, intraprendono un viaggio attraverso il paesaggio selvaggio di Newfoundland (Terranova), in Canada. Mentre le notizie sulle catastrofi climatiche globali vengono trasmesse dall’autoradio, si dirigono verso l’altopiano delle Tablelands, uno straordinario paesaggio simile a Marte nel mezzo del parco nazionale Gros Morne, dove si può camminare direttamente sul manto della terra. Gradualmente, il paesaggio trasformato dal cambiamento climatico esercita una forza su di loro come se fosse un’entità cosciente, viva e respirante. Emette strani suoni, influisce sui corpi fisici di Daniel e Laurie e sul loro rapporto personale e, nella drammatica conclusione di Animate, manifesta l’intricata interconnessione tra gli esseri umani e un mondo naturale in preda a un radicale cambiamento ambientale. Die Belebung (Animate) si colloca all’incrocio tra performance, installazione e radiodramma, utilizzando le più recenti tecnologie di Realtà Virtuale e Aumentata, per confondere l’esperienza tra il mondo fisico e quello digitale. Un team artistico e tecnologico internazionale e interdisciplinare, proveniente da Montreal e Berlino accompagna il pubblico in uno straordinario viaggio partecipativo che utilizza il potenziale creativo delle nuove tecnologie per affrontare l’urgenza della catastrofe climatica. Un’emozione unica, da vivere in esclusiva dal 6 al 9 luglio, per un totale di 12 repliche, 3 al giorno, alle 18, alle 19.30 e alle 21.

Tutto il resto del programma della giornata è invece concentrato in Villa Floridiana. Alle 18 al teatrino di Verzura, nell’ambito della sezione Letteratura curata da Silvio Perrella, con il coordinamento di Brigida Corrado e l’organizzazione di Vesuvioteatro, c’è «A casa con il poeta». Lo scambio generazionale, dialogando nell’infinito delle voci con una cerimonialità quasi giapponese, tra lo scrittore e critico letterario Paolo Lagazzi e il poeta Attilio Bertolucci, scomparso nel 2000.

Due ore dopo, alle 20, sempre all’interno della splendida villa vomerese, ma questa volta al Palco Grande, Federico e Jacopo Rampini sono invece i protagonisti di «A cosa serve l’America», uno spettacolo che parte da un’inquietante domanda.

Impero del male o guida del mondo libero? Il tragico test della guerra in Ucraina ha riacceso le controversie sul ruolo globale dell’America.

Alle 21.30, infine, si torna al teatrino della Verzura, dove Maddalena Crippa, nell’ambito della rassegna «Il Sogno Reale» ideata da Ruggero Cappuccio e a cura di Marco Perillo, legge «Essere nessuna» di Nadia Terranova. Un racconto incentrato sulla figura di Maria Amelia di Borbone delle Due Sicilie, decima figlia, passata inosservata dalla nascita alla morte, considerata non importante dai genitori e dal marito. Come si vive essendo nessuno in una famiglia in cui tutti passano alla Storia?