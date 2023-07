Campania Teatro Festival, gli ultimi spettacoli del festival diretto da Cappuccio

Ultimi battiti per la bellezza del Campania Teatro Festival 2023. Sono cinque le proposte del 9 luglio nella giornata finale, la trentunesima, della rassegna multidisciplinare diretta da Ruggero Cappuccio.

Alle 21.30 in Villa Floridiana (Palco Grande) Alessandro Preziosi è il protagonista principale e il regista della prima assoluta di «Aspettando Re Lear» di Tommaso Mattei. In scena con Preziosi, gli attori Francesco Biscione, Roberto Manzi, Federica Fresco e Valerio Ameli.

Sempre in Villa Floridiana, ma nel teatrino di Verzura alle 18, c’è invece «Con Sepulveda», l’ultimo appuntamento della sezione Letteratura, a cura di Silvio Perrella, con il coordinamento di Brigida Corrado e organizzata da Vesuvioteatro. Protagonista dell’incontro è Carmen Yanez, la poetessa cilena che fu due volte moglie del famoso scrittore, vittima del Covid nell’aprile del 2020.

Sono tre, infine, le repliche della giornata conclusiva del Festival. Al Politeama di Napoli, alle 19, c’è l’ultima possibilità di vedere in scena John Malkovich e Ingeborga Dapkunaite con l’illuminante mistero di «In the solitude of cotton fields» di Koltès, mentre al teatro Nuovo di Napoli alle 21 Maddalena Crippa e Maximilian Nisi sono i protagonisti principali di «Un sogno a Istanbul» di Alberto Bassetti.