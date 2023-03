Un corto circuito, un sovraccarico o il danneggiamento di un fulmine, ha mandato in tilt il sistema elettrico e provocato l'incendio di unaa caldaia. E’ accaduto nell’asilo nido «La Primavera» sulla statale Appia, nel territorio di Sessa Aurunca. Dopo le fiamme divampate dal quadro elettrico della struttura, le educatrici hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco e nonostante la pioggia battente portato tutti i bambini sul piazzale antistante per evitare il peggio. Attimi di paura per i dipendenti del nido, i bambini e i genitori. Nessun ferito, però.

© RIPRODUZIONE RISERVATA