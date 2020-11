Nonostante le prescrizioni anti-Covid, prosegue l'attività di vendita degli stupefacenti alla «rotonda dello spaccio» a San Nicola la Strada, dove le forze dell'ordine arrestano con cadenza quasi quotidiana spacciatori, soprattutto africani, alcuni finiti in manette anche cinque volte, ma poi puntualmente rimessi in libertà e tornati a spacciare. A finire agli arresti questa volta è stato un 28enne del Gambia, pusher già noto alle forze dell'ordine, irregolare sul territorio dello Stato; i poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Caserta sapevano che il 28enne continuava a spacciare cercando di muoversi maggiormente, ma avendo sempre come base operativa la rotonda ubicata a San Nicola la Strada su viale Carlo III, la lunga arteria che attraversa vari comuni e termina nel capoluogo Caserta, a due passi dalla Reggia.

Il blitz è scattato quando gli investigatori della Questura di Caserta hanno notato che l'africano e un cliente italiano si scambiavano qualcosa cercando riparo tra i giardini della rotonda; quando i poliziotti si sono materializzati, il pusher aveva ancora in mano 10 euro, mentre il giovane acquirente una dose di hashish; l'immigrato aveva nascoste negli slip undici stecche di hashish e 835 euro in contati. L'africano è stato ammanettato e portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

