Spaccio di droga nei pressi della rotonda, arrestato pusher

È stato bloccato mentre, sotto gli occhi dei passanti, stava cedendo una dose di hashish a un 40enne.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta, durante un controllo nei pressi della villetta comunale di largo Rotonda, a San Nicola la Strada e impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato la scena e sono intervenuti bloccando il pusher.

L’uomo, un 33enne di origini gambiane, dopo la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 14 barrette di hashish confezionate singolarmente in pellicole di cellophane, per un peso complessivo di circa 40 grammi.

La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro. L’acquirente, fermato sul posto e identificato, è stato segnalato alla Prefettura di Caserta per la violazione amministrativa.

Il 33enne è stato accompagnato in caserma e arrestato. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari.