Sparisce camion della ditta per la raccolta dei rifiuti ad Arienzo

Ad Arienzo è stato rubato un camion utilizzato per prelevare i rifiuti solidi urbani: è successo durante la notte fra venerdì e sabato. Sono stati i lavoratori della società «Czeta srl» ad accorgersi della sparizione dell’automezzo della ditta e a denunciare il fatto al Comune di Arienzo. Sul caso sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza interna ed esterna al deposito di automezzi. Nella stessa sera è stato registrato un furto in abitazione: l'ipotesi più accreditata è che si tratti della stessa banda che ha colpito il deposito di automezzi.

Ma la banda dei mezzi dei rifiuti ha colpito con le stesse metodologie anche a Casandrino e a Pignataro Maggiore qualche tempo fa.

I ladri - un anno fa - portarono via costose batterie di sette compattatori, lasciati in sosta nell’ampio piazzale dell’isola ecologica in via IV Novembre a Casandrino. I malviventi fecero, inoltre, irruzione anche negli uffici, ospitati in un container dove rubarono due cellulari di servizio, un tablet. Un furto con un bottino non da poco, portato a segno da ladri esperti, tant’è che prima di allontanarsi portarono via anche la memoria elettronica delle telecamere di video sorveglianza, sulla quale erano state sicuramente le fasi e magari i volti dei ladri.