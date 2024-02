La Reggia torna sul podio dei musei più visitati d'Italia nella seconda domenica dell'anno ad ingresso gratuito nei siti statali. Si è posizionata al terzo posto, con 13.258 accessi dopo il Colosseo, dove se ne sono contati 19.728, e il Parco archeologico di Pompei che, con 13.814, la supera di poco meno di 600 unità. Un successo annunciato e che conferma il trend registrato negli ultimi mesi dell'anno appena trascorso. Poco indicativo è, infatti, il dato registrato nella prima domenica di gennaio, che coincideva con l'ultimo giorno delle vacanze di Natale, e, dunque, poco utile per viaggi e visite, quando il Complesso vanvitelliano fu visitato da sole 5928 persone. Il riscontro positivo di oggi in tutti i musei italiani, è stato sottolineato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha affermato: «I musei, le gallerie d'arte e i parchi archeologici statali sono un attrattore incredibile che, anche in questa domenica gratuita, hanno richiamato visitatori e turisti in ogni parte d'Italia. Un'affermazione che testimonia, ancora una volta, la passione e il forte legame verso il patrimonio culturale della Nazione. L'impegno continuo profuso per valorizzare al meglio questi luoghi distintivi della nostra geografia identitaria è ripagato da simili testimonianze di amore. Il mio più profondo ringraziamento a tutti i lavoratori in servizio oggi nelle strutture museali».

Soddisfazione per la performance della Reggia è stata espressa dalla direttrice, Tiziana Maffei, che ha dichiarato: «Le domeniche di gratuità restituiscono l'importante attività sviluppata in termini di comunicazione e visibilità dell'istituto. Un sistema di accoglienza che appare ormai rodato nonostante i limiti provocati dal numero non sufficiente di personale in servizio nei giorni festivi e sul quale ci auguriamo si possa lavorare in futuro. I dati positivi sono in ogni caso resi possibili proprio dal grande impegno di tutti i lavoratori del Museo che ringrazio di cuore per questo lavoro corale».

E difatti, ieri, nonostante la grossa affluenza di turisti (tante le famiglie, i giovani, e numerose anche le persone provenienti da fuori regione) l'andamento delle visite è stato molto regolare in quanto ben diluita nel corso dell'intera giornata. Ovviamente le piacevoli temperature hanno reso ancora meno problematica la gestione dei flussi perché molti si sono attardati nel parco. Mentre, nessun impatto (né in senso negativo che positivo) ha avuto il concomitante Carnevale, che si svolgeva proprio al di là delle mura del museo, sul regolare svolgimento della domenica al museo. Peraltro, l'appuntamento con le "Domeniche al museo", che si va consolidando nelle abitudini e nelle aspettative della gente, ha un riscontro positivo anche oltre la Reggia.

Sabato sera e ieri mattina, anche Casertavecchia, nonostante i noti problemi legati alla mancanza di parcheggi, è stata raggiunta da tante persone, fra le quali non pochi erano gli stranieri. Evidentemente le bellezze e l'appeal del territorio e di ciò che questo offre anche in termini di prelibatezze enogastronomiche, sono più forti dei disagi, non ancora superati, provocati dalla carenza dei parcheggi e dalla viabilità che, quando il numero di presenze in città diventa più consistente, si ripercuote sull'intera circolazione urbana. Una situazione che, in vista della prossima primavera e delle imminenti festività pasquali, richiede interventi di estrema urgenza.