Nuovo stadio, ripescaggi e strategie di mercato. La Casertana lavora su tre fronti. Argomento Pinto: individuato nel Macrico il luogo adatto per provare a ospitare le nuove strutture sportive cittadine destinate al tennis, sembra aver trovato soluzione un'annosa problematica. Il club rossoblù, sul punto, non ha mai esternato preoccupazioni avendo registrato, nel corso del tempo, l'ampia disponibilità al dialogo del Tennis club di via Laviano, che dovrà spostarsi per lasciare spazio al nuovo settore distinti.

Il piano economico finanziario allegato al progetto per la realizzazione del nuovo stadio, del resto, prevede un importo da un milione di euro per la costruzione delle nuovo impianto destinato al tennis. Sarà la Casertana stadium srl (società costituita per realizzare e gestire il nuovo Pinto) a realizzare o finanziare la struttura sportiva. L'idea piace anche all'Istituto di sostentamento del clero, proprietario del Macrico, che è propenso ad accogliere nell'area strutture destinate allo sport e all'inclusione sociale: timing entro il 2025 ma, secondo i proponenti la costruzione dello stadio, si può fare anche prima.

Del resto espletate le ultime formalità e consegnateda ricostruire è solo questione di pochi giorni. Già in questa settimana o in quella successiva D'Agostino, Ciuffarella e il Consorzio Santa Rita saranno in Comune per sottoscrivere l'atto. Da quel momento in poi prima si cominceranno i lavori meno spese di manutenzione e utenze dovrà sostenere la Casertana stadium che riceverà immediatamente la gestione dello stadio. Perché il cantiere veda la luce la Casertana, però, deve attendere più concrete notizie circa le possibilità di ripescaggio.

APPROFONDIMENTI Ambulanza si ribalta in un incidente Ruba il bancomat dell’amico Appia, schianto tra due vetture: una si ribalta su un fianco

Inutile correre il rischio di vedersi bocciare la domanda per ragioni collegate alle infrastrutture con i lavori in corso. Sul tema risposte importanti arriveranno dal Consiglio federale in programma domani. Punto focale dell'ordine del giorno, per quanto riguarda la Casertana e gli altri club che aspirano a tornare in C dalla porta di servizio, i criteri di ammissione alla terza serie nazionale delle squadre under 23 di serie A. Sul punto è in corso da tempo un'interlocuzione tra la Lega di A e la Figc circa modalità e tempistiche del processo di inclusione in C delle squadre B: domani si prenderà una decisione. In pole c'è l'Atalanta ma bisognerà stabilire se gli orobici saranno ammessi in prima istanza in sovrannumero o a completamento dell'organico (quindi occupando un posto destinato alle riammissioni o ai ripescaggi). Pochi dubbi sull'ordine di chiamata: per prima la squadra under 23 di serie A, per seconda una squadra di D (la Casertana è sesta in questa graduatoria) e per terza una di C.

Terzo tema il calcio mercato da programmare senza conoscere la categoria. Sul tema, dopo l'ufficialità della riconferma di diesse e allenatore, che era comunque nell'aria già da diverso tempo, Cangelosi e Degli Esposti si sono fittamente consultati negli ultimi tempi, in particolare negli ultimi giorni. Tecnico e direttore sono concordi sulla necessità di preservare un blocco di calciatori della stagione appena conclusa che possano tornare utili sia in C che in D.

Nel mirino, con Casoli che ha già un altro anno di contratto, oltre a Bollino, Paglino e Sena ci sarebbero anche Turchetta, Sabatino e Soprano. L'esterno romagnolo, che ha sempre definito Caserta come la sua seconda casa, resterebbe con piacere in rossoblù anche in virtù del legame di grande affetto che lo lega alla famiglia D'Agostino. Quest'anno ha reso un po' sotto le aspettative ma proprio la sua voglia di riscattare una stagione in chiaroscuro potrebbe convincere Degli Esposti a puntare di nuovo su di lui.