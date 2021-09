Stand davanti alla Reggia ma i prodotti casertani sono i «grandi assenti»

Ultima tappa a Caserta, quella dello scorso fine settimana, del Tour del Gusto, rassegna di prelibatezze enogastronomiche delle regioni italiane, del «buono made in Italy» che è il tema della rassegna-mercato itinerante che ha toccato 11 località della Campania. In piazza Gramsci, lo sfondo della Reggia, il verde dei Giardini Flora, doppio filare di casette di legno, tanti colori di cose buone da mettere in tavola e in dispensa. Caciotte e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati