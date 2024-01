Due milioni di euro e mezzo per il primo triennio di manutenzioni stradali. È questo l'annuncio arrivato nella mattinata di ieri in Seconda Commissione "Lavori Pubblici" dove si è svolto un serrato confronto tra i consiglieri e l'assessore Massimiliano Marzo. La cifra servirà a contrastare il dissesto stradale del capoluogo mentre ulteriori 2 milioni e mezzo di euro sono stati stanziati per l'accordo quadro per la cura del verde pubblico. Buche e verdi, dunque i due argomenti che hanno fatto molto discutere la politica. Gli uffici sono pronti a indire la gara per trovare la ditta, già in giornata è attesa la pubblicazione degli atti cui seguirà quella del verde, a due mesi dall'approvazione in giunta dell'indirizzo politico. Una scelta, quella di un nuovo global service, difesa dall'assessore in commissione dove gli eletti chiedono soprattutto di accelerare le tempistiche per garantire una efficace messa in sicurezza della città.

Non ha tranquillizzato la minoranza il completamento delle manutenzioni stradali a Briano, dove è stato ripristinato il tratto che collega piazza Fiorillo a via Fratelli Bandiera costeggiando la chiesa di San Vincenzo Martire. A sollecitare l'intervento di ripristino degli asfalti era stato il consigliere di zona Donato Tenga che si è fatto promotore anche dell'intitolazione della strada a don Domenico Vozza, storico sacerdote di San Vincenzo e decano della Diocesi casertana scomparso nel 2017.

Una dimostrazione della buona volontà dell'amministrazione come specificato anche da Marzo: «Continuano gli interventi di messa in sicurezza delle arterie stradali della città nonostante le difficoltà economiche a cui il Comune è costretto a far fronte - sostiene l'assessore - In questi due anni abbiamo dimostrato la nostra concretezza, riqualificando oltre 25 strade. Siamo consapevoli che c'è ancora tanto da fare sul tema, ma vi assicuro che abbiamo già programmato numerosi interventi che vedranno la luce nei prossimi mesi». Parole che non contribuiscono a tranquillizzare la minoranza. «È almeno un anno che si parla di questo project rivoluzionario per la manutenzione delle strade ma ancora siamo fermi agli annunci. Speriamo che si provveda celermente a indire la gara anche se i fondi sembrano davvero pochi rispetto alle esigenze esistenti in città» sostiene Donato Aspromonte del gruppo "Prima Caserta" che si è scontrato con l'assessore sul secondo tema affrontato in Commissione, quello delle ciclabili.

Chiarimenti sono arrivati sulla organizzazione della mobilità all'incrocio tra via G.M. Bosco e via Fratelli Rosselli con il transito della nuova pista ciclabile. Marzo ha ricordato che, come previsto anche dal progetto approvato, all'incrocio sarà installato un nuovo semaforo proprio per consentire il passaggio in sicurezza delle bici. Allo stesso tempo l'assessore ha annunciato che la pista ciclabile di corso Giannone dovrà essere completamente rivista, appena i fondi lo permetteranno, per allargarla riorganizzando il traffico lungo la strada. In Seconda Commissione Marzo ha anche confermato l'incontro tenuto pochi giorni fa con i responsabili delle società di servizi impegnate in città e che dovranno provvedere al ripristino del manto stradale danneggiato.

La richiesta unanime dei consiglieri è stata quella di attivare la cabina di regia costituita per calendarizzare gli interventi ai servizi prima di eventuali nuovi interventi di rifacimento delle strade. Non è stato tralasciato, infine, l'argomento dei problemi segnalati ai tratti urbani recentemente oggetto di lavofri di recupero come in via Marchesiello e via Patturelli. Di fronte alle preoccupazioni degli eletti, che hanno chiesto all'ufficio tecnico di verificare l'operato delle ditte, l'assessore Marzo ha ricordato anche le polizze assicurative che coprono, fino a 150mila euro, i lavori realizzati negli ultimi anni. Soddisfatto del dialogo il presidente della Seconda Commissione Pasquale Antonucci che parla di incontro positivo. «Diamo fiducia all'iniziativa dell'assessore che ci ha illustrato i dettagli del nuovo global - sostiene il consigliere di Iv -, finalmente riusciamo ad avere una risposta politica forte a uno dei problemi maggiormente avvertiti dai cittadini». Positivo, per Antonucci, anche l'impegno dell'assessore a continuare la lotta quotidiana al dissesto stradale per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli in attesa dell'attivazione dei programmi di manutenzione.