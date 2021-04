Strage di uccelli di una specie protetta: divieto di dimora a Caserta per 2 cacciatori

Hanno causato, con crudeltà e senza necessità, la morte di oltre 70 uccelli, 8 dei quali esemplari di volpoca, nome scientifico «Tadorna Tadorna», specie protetta in quanto considerata in pericolo di estinzione. Un 49enne di Villa Literno e un 39enne di Teverola sono stati raggiunti da un'ordinanza eseguita dal Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Caserta, insieme ai militari della Stazione forestale di Marcianise e del Raggruppamento biodiversità di Caserta, emessa dal gip di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana.

Per entrambi è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Caserta, con la prescrizione agli indagati di allontanarsi immediatamente dal territorio e di non farvi ritorno senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. I due destinatari dell'ordinanza hanno realizzato un video nel quale si vantavano dell'uccisione dei 70 uccelli e lo hanno pubblicato su Facebook e numerosi gruppi Whatsapp, inoltrandolo così a una moltitudine di cacciatori. Nel video i due bracconieri esaltavano quanto commesso e tendevano a indurre altri ad azioni analoghe, facendo riferimento a battute di caccia che gli indagati proponevano di fare insieme ad altri cacciatori e facendo riferimento alla facilità con la quale era stato possibile uccidere tanti uccelli in una sola notte: «Non è andato niente storto, è andato tutto perfetto», spiegavano i due cacciatori nel video.