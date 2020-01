Colpo grosso in tabaccheria: il SuperEnalotto premia ancora la Campania

Campania a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di giovedì 16 gennaio, a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, è stato centrato un 5 da 26.350,85 euro, riferisce Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi Oliva di via Boscariello 3.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 62,7 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 17 settembre 2019, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare.

