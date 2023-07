Nella giornata di ieri, presso la Foce del Garigliano, il presidente della Provincia Giorgio Magliocca ha incontrato sindaci ed amministratori di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone e Castel Volturno, per testare il battello spazzamare. Si tratta di una imbarcazione utilizzata da inizio giugno, per il servizio di monitoraggio e pulizia delle acque del litorale casertano.

Hanno preso parte all'incontro le fasce tricolori Lorenzo Di Iorio, Guido Di Leone e Luigi Petrella, il vicesindaco di Mondragone, Marco Pacifico, i consiglieri provinciali Giovanni Iovino e Ciro Marcigliano ed il dirigente del settore Ambiente Giovanni Solino.

I presenti, dunque, hanno potuto verificare di persona la funzionalità del battello, utile per le operazioni di antinquinamento e disinquinamento in mare e per la rimozione di rifiuti solidi galleggianti e semisommersi, delle sostanze oleose e grasse e delle schiume.

L'imbarcazione è inoltre dotata di un drone per la sorveglianza e l'individuazione dei rifiuti e di un sottomarino a comando remoto. «Ringrazio i sindaci per il loro supporto», ha dichiarato Magliocca al termine del sopralluogo. «Si tratta solo della prima parte di un progetto ambizioso, che ha l'obiettivo di rendere sempre più fruibile e decorosa l'accessibilità alle spiagge e la balneabilità del litorale. Nei prossimi giorni arriverà una seconda imbarcazione. Stiamo valutando, inoltre, la possibilità di installare griglie di raccolta dei rifiuti più grandi».