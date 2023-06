Ruba soldi da un distributore automatico in un bar: 24enne scoperto grazie alle telecamere e denunciato

La notte scorsa, dopo aver forzato la saracinesca di un bar sulla strada provinciale Teverola-Casaluce, ha “ripulito” del denaro un distributore automatico di bevande, per poi allontanarsi indisturbato: pensava proprio di averla fatta franca il ventiquattrenne di origini romene.

I carabinieri della Stazione di Teverola, intervenuti in mattinata su segnalazione del titolare del locale, constatata l’avvenuta effrazione, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. In questo modo sono riusciti a identificare il ladro, il cui volto era già noto ai militari.

Così è scattata la perquisizione domiciliare: oltre alla refurtiva, consistente in poche decine di euro in moneta, trovati e sequestrari anche gli attrezzi da scasso utilizzati per forzare la saracinesca. Il giovane, che dovrà rispondere di furto aggravato e di possesso di arnesi atti allo scasso, è stato denunciato in stato di libertà.